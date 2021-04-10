В Петербурге на проспекте Энгельса ночью сгорели два соседних автомобиля

В Петербурге на проспекте Энгельса ночью сгорели два соседних автомобиля
Сгорели два автомобиля. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе ночью сгорели два автомобиля. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. У пожарных ушел час на тушение пожара в Выборгском районе Петербурга.

Mitsubishi и Hyundai стояли рядом друг с другом на проспекте Энгельса у дома 143 корпуса 3. На фотографиях видно, что автомобили сильно пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть 10 апреля в 03:57 утра, огонь удалось потушить через час к 5 часам.

Сообщается, что к ликвидации пожара в Петербурге привлекалось от МЧС 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в Военно-космической академии мог произойти из-за неисправности электропроводки. Задымление произошло в одном из хозяйственных помещений учебного корпуса академии. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали более 300 человек.

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