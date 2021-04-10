В Ленобласти задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту

В Ленобласти задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - обязательство о явке. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области в Ломоносовском районе правоохранительные органы задержали злоумышленника, который расколол мемориальную плиту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что в Ленобласти задержали мужчину, который на днях в деревне Оржицы расколол мемориальную плиту.

Ранее стало известно о том, что 8 апреля в сквере деревни Оржицы неизвестный расколол мемориальную плиту.

На следующий же день после проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция, в квартире одного из домов этой же деревни, задержала 34-летнего мужчину.

Известно, что возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают авторов оскорбительной надписи, которая появилась на памятнике на Дворцовой улице в городе Пушкине.

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