Неожиданно для всех: Петербург накрыло градом

Неожиданно для всех: Петербург накрыло градом
В Петербурге град. Фото: корреспондент gazeta.spb.ru

Вечером 10 апреля на Петербург обрушился крупный град. Об этом сообщает корреспондент gazeta.spb.ru.

Петербургская погода отличается своим непостоянством и продолжает удивлять.

Так на Северную столицу в середине апреля обрушился крупный град.

Град величиной с горошину. Фото: корреспондент gazeta.spb.ru

На данный момент сообщений о поврежденных машинах или крышах домом не сообщается.

При этом, еще утром синоптики не прогнозировали таких погодный условий.

Предполагалось, что в городе установится преимущественно облачная погода и пройдут дожди.

Однако о граде величиной с крупную горошину и речи не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Северная столица находится на периферии циклона, поэтому в городе установится преимущественно облачная погода, пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до +8 градусов.

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