Облачная погода и +8 градусов ждут петербуржцев в субботу

Сегодня Северная столица находится на периферии циклона. Это значит, что в городе установится преимущественно облачная погода, пройдут дожди.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу, 10 апреля, за погоду в Петербурге будет отвечать периферия циклона, центр которого находится над акваторией Баренцева моря. Из-за него небо будет затянуто облаками, в течение дня ожидаются дожди. При этом температура воздуха будет около нормы.

Воздух сегодня прогреется до плюс 6-8 градусов. В области будет теплее на один градус. Скорость порывистого юго-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

Кроме того, сегодня поднимется атмосферное давление, но значения будут в пределах нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик назвал сроки возвращения тепла в Петербург.