Главный синоптик назвал сроки возвращения тепла в Петербург

Главный синоптик назвал сроки возвращения тепла в Петербург
Потепление придет в Петербург на выходных. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик «Гидрометцентра» Александр Колесов рассказал, когда петербуржцам стоит ждать устойчивого потепления.

По словам Колесова, теплая погода установится в Северной столице только к выходным. До этого момента, на протяжении всей рабочей недели в городе будет прохладно и даже снежно, передает 78.ru.

Синоптик сообщил, что циклон, который является виновником затянувшейся зимы, покрывает Скандинавию и, в том числе, захватывает Петербург. Холодная воздушная масса малоподвижна и уходить пока не собирается.

На этой неделе прогнозируются ночные температуры воздуха около нуля градусов, в дневное время погода будет варьироваться и зависеть от осадков.

Однако ближе к выходным дневная температура должна приблизиться к 10 градусам тепла. Во вторник же в городе будет около 4-6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге в апреле.

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