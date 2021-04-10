В Петербурге неизвестный стреляет по котам: случаем заинтересовалась полиция

Кот пострадал от пули. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кот пострадал от пули. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Неравнодушные горожане спасли одного кота, у которого диагностировали пулевое ранение.

В Калининском районе появился живодер, который стреляет по бездомным животным. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Выстрелы петербуржцы услышали в ночь на 8 апреля. Все случилось на углу проспекта Науки с улицей Вавиловых. Затем горожане заметили пострадавшего кота, которому требовалась помощь ветеринара. Неравнодушные петербуржцы отвезли его к врачу, тот диагностировал пулевое ранение.

Известно, что заявление в полицию уже написано и принято. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия и просят помочь им с поисками живодера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что живодер из Петербурга полгода будет отрабатывать избиение собаки молотком.