Живодер из Петербурга полгода будет отрабатывать избиение собаки молотком

Мужчина забил собаку до полусмерти и выкинул в мусорный бак. Фото: pixabay

Мужчина забил собаку до полусмерти и выкинул в мусорный бак. Фото: pixabay

Мировой суд приговорил мужчину из Петербурга Эдуарда Васильева к 6 месяцам исправительных работ за жестокое обращение с животными.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре 2020 года Васильев избил собаку по кличке Рекс, находясь в квартире на улице Достоевского. Будучи пьяным, он вооружился молотком-гвоздодером и начал бить собаку по черепу. Разбив ему голову, Васильев завернул полуживого питомца в одеяло и выбросил в мусорный бак во дворе дома на улице Правды. Что стало с собакой после этого — не уточняется.

Васильев полностью признал свою вину. Ближайшие полгода он будет находиться на исправительных работах. 10% своей зарплаты он будет отдавать государству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 30 собак заживо сгорели в квартире в Сестрорецке. 71-летнюю заводчицу удалось спасти.