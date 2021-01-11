Почти 30 собак заживо сгорели в квартире в Сестрорецке. 71-летнюю заводчицу удалось спасти

Пожар случился в Курортном районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Пожар случился в Курортном районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. В огне погибли 26 собак, их хозяйка не пострадала.

Возгорание произошло в воскресенье, 10 января, на улице Токарева в Сестрорецке. При тушении с седьмого и девятого этажей были эвакуированы 20 человек. Из горящей квартиры пожарные спасли 71-летнюю женщину. Она была осмотрена бригадой «скорой», от госпитализации отказалась.

Как сообщил Telegram-канал Mash, спасти питомцев хозяйки жилища не удалось. В ходе пожара сгорели 17 щенков и 9 взрослых собак. Животные находились в сильно захламленной двухкомнатной квартире.

Позже выяснилось, что женщина была заводчицей, она продавала собак на Кондратьевском рынке.

Причины возникновения пожара до си пор неизвестны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ликвидации огня, вспыхнувшего в квартире в Сестрорецке, привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.