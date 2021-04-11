Еврокомиссар заявил об опоздании «Спутника V» в ЕС

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации посетовал на то, что «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно.

Он рассказал, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит прививку, но одобрение препарата в Европе не приравнивается к возможности производить его в нужных количествах. По его словам, на наращивание мощностей уйдет несколько месяцев.

«Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» придет попросту слишком поздно», — цитирует его Der Spiegel.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что действие вакцины от коронавируса «Спутник V» будет длиться до конца жизни. Гинцбург выразил надежду, что иммунитет после вакцинации препаратом будет сохраняться не год-два, на что сейчас рассчитывают ученые, а пожизненно.