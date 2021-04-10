Гинцбург допустил, что иммунитет от «Спутника V» будет пожизненным

Гинцбург допустил, что иммунитет от &#171;Спутника V&#187; будет пожизненным
Гинцбург выразил надежду, что иммунитет после вакцинации препаратом будет сохраняться не год-два, а пожизненно. Фото: официальный сайт Sputnik V

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что действие вакцины от коронавируса «Спутник V» будет длиться до конца жизни.

Гинцбург выразил надежду, что иммунитет после вакцинации препаратом будет сохраняться не год-два, на что сейчас рассчитывают ученые, а пожизненно. «Укололся два раза, ну и живи там 5-10 лет, дольше», — цитирует Гинзбурга «Интерфакс».

Он отметил, что собирается оставить свои антитела в завещании потомкам. Глава центра пояснил, что хочет это сделать не для того, чтобы защитить их от инфекции, а чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. По его словам, если антительный ответ будет восстанавливаться до защитного за несколько суток, значит у них появились клетки памяти и иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID.

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