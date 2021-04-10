В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать спада заболеваемости коронавируса. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать спада заболеваемости коронавируса. Фото: Pixabay

Заболеваемость коронавирусом в России будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до начала лета, если в стране ускорятся темпы вакцинации, а население продолжит соблюдать меры профилактики.

Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист уточнила, что колебания суточной заболеваемости ковидом возможны как в одну, так и в другую сторону.

Темпы заболеваемости начали снижаться, поскольку многие люди получили иммунитет после вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания, отмечает Пшеничная.

Эксперт подчеркнула, что от россиян зависит, сохранится ли позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что богатые страны в 25 раз обогнали бедные по темпам вакцинации от COVID.