Уборочная техника не доехала до окраин Петербурга

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 11 апреля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают дороги в Центральном, Адмиралтейском и Красносельском районах.

Также спецтехника замечена в Ломоносове, Петергофе, Кронштадте, Сестрорецке. В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Оборудования для уборки улиц почти не видно во Фрунзенском, Московском и Петроградском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.