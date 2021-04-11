В Выборгском районе разыскивают поджигателей иномарок

В Выборгском районе разыскивают поджигателей иномарок
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В полицию поступило сообщение, что во дворе дома 143 корп. 3 по проспекту Энгельса горят машины.

Инцидент произошел в ночь на 10 апреля.

По предварительной информации, двое неизвестных подожгли Hyundai Creta, который принадлежит учительнице 1994 года рождения, в последствии, от автомобиля произошло возгорание Mitsubishi Outlander, принадлежащего женщине 1958 года рождения. обе иномарки сгорели полностью за исключением моторного отсека, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице, в результате которого пострадали мужчина и женщина.

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В Выборгском районе разыскивают поджигателей иномарок