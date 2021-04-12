Полсотни летчиков и штурманов ищут работу по всей России с начала года

Полсотни летчиков и штурманов ищут работу по всей России с начала года
Конкуренция за рабочие места среди летчиков на сегодняшний день составляет около четырех резюме на вакансию. Фото: pixabay

В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики специалисты проанализировали рынок труда в стране и выяснили, насколько востребованы работники в данной отрасли.

Согласно исследованию hh.ru, с начала 2021 года работодатели Москвы, Петербурга и Краснодарского края разместили несколько десятков вакансий по поиску бортинженеров, которые занимаются исследованием, проектированием, разработкой и тестированием компьютерных систем и оборудования. В среднем им готовы платить от 60 тысяч рублей в месяц.

Авиамехаников чаще всего ищут в Москве и Московской области, Новосибирске и Бурятии. Средняя предлагаемая зарплата в этой области составляет от 70 тысяч рублей.

Также в стране ищут штурманов, которые ведут полетную документацию, проводят подготовку полетам и выполняют их.

При этом конкуренция за рабочие места среди летчиков на сегодняшний день составляет около четырех резюме на вакансию. Все соискатели в данной сфере — исключительно мужчины. Большинству из них от 30 до 50 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений.

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