Во время пожара в «Невской мануфактуре» пострадали два человека

Их госпитализировали – не уточняется, в каком состоянии.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, во время пожара на территории «Невской мануфактуры» пострадали как минимум два человека. Также погиб один спасатель, который принимал участие в ликвидации возгорания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что с места инцидента эвакуировали 40 человек, двое успели пострадать и нуждались в госпитализации. Отмечается, что одного отправили во Всероссийский центр экстренной медицины и радиационной помощи.

На месте трудятся более сотни пожарных. Также на Октябрьскую набережную едут три машины с врачами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при тушении «Невской мануфактуры» погиб пожарный.