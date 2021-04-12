При тушении «Невской мануфактуры» погиб пожарный

При тушении «Невской мануфактуры» погиб пожарный
Серьезный пожар не могут потушить на протяжении нескольких часов. Фото: Gazeta.SPb

Известно, что в здании обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Во время ликвидации огня погиб один спасатель, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Прочие подробности инцидента остаются невыясненными. Известно, что в здании обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия, что могло стать причиной смерти сотрудника МЧС.

Напоминаем, что о пожаре на Октябрьской набережной стало известно около двух часов назад. Сначала горело одно здание, за ним вспыхнуло второе. На месте трудятся 61 спасатель и 14 единиц спецтехники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории «Невской мануфактуры» вспыхнуло еще одно здание.

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