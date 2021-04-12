Дома у пылающей «Невской мануфактуры» эвакуируют вместе с вещами

Есть вероятность, что огонь перекинется на соседние здания – это уже произошло с хостелом.

В Невском районе сегодня, 12 апреля, тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Огнем охвачены два здания, ранее стало известно о том, что он перекинулся на дом номер 8 на улице Тельмана – там работает хостел.

Так как есть вероятность, что огонь будет распространяться по соседним зданиям, было принято решение об эвакуации местных жителей. Они покидают квартиры с документами и важными вещами. Непонятно, где им предстоит встречать ночь.

Напоминаем, что к ликвидации огня привлекли сотни пожарных, вертолет, а также военных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры».