Дома у пылающей «Невской мануфактуры» эвакуируют вместе с вещами

Дома у пылающей «Невской мануфактуры» эвакуируют вместе с вещами
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Есть вероятность, что огонь перекинется на соседние здания – это уже произошло с хостелом.

В Невском районе сегодня, 12 апреля, тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Огнем охвачены два здания, ранее стало известно о том, что он перекинулся на дом номер 8 на улице Тельмана – там работает хостел.

Так как есть вероятность, что огонь будет распространяться по соседним зданиям, было принято решение об эвакуации местных жителей. Они покидают квартиры с документами и важными вещами. Непонятно, где им предстоит встречать ночь.

Напоминаем, что к ликвидации огня привлекли сотни пожарных, вертолет, а также военных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры».

невская мануфактура невский район новости СПб пожар эвакуация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ пишут о приостановке чартерных рейсов в Турцию до лета
В Невском районе огонь распространился на 25 тысяч «квадратов»
Дома у пылающей «Невской мануфактуры» эвакуируют вместе с вещами
В Петербурге оштрафовали гимназию, в которой инфекцией заразились 15 человек
Петербуржцы в апреле смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды
Несправедливая двойка, видеонаблюдение, возврат денег за обучение: с чем ...
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»