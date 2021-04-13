При стрельбе в школе в Теннесси пострадали несколько человек

В школе в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

Инцидент произошел в школе Austin-East Magnet. Туда прибыли несколько служб.

«В результате стрельбы пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции», – говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Жителям города порекомендовали не помещать район, где произошла стрельба.

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