Коллективный иммунитет и прививки для персонала ПМЭФ: коронавирус в Петербурге к 13 апреля

В Петербурге каждый день на коронавирус проверяют десятки человек. Заболеваемость идет на спад, но, как считают в Смольном, говорить о выработке коллективного иммунитета пока рано.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии число заболевших превысило 403 тысячи человек. За сутки, к 12 апреля, COVID-19 подтвердили у 700 человек.

Как писала Gazeta.SPb, за минувший день тесты на новую инфекцию успели сдать 12,5 тыс. человек.

Власти города продолжают призывать горожан проходить вакцинацию. Как рассчитывает губернатор Петербурга Александр Беглов, коллективный иммунитет удастся сформировать к началу осени. Это позволит принимать Северной столице туристов, но с учетом некоторых ограничений. Смольный, отметил он, уже готовится к туристическому сезону.

Отметим, что летом Петербург будет принимать международный экономический форум, который в прошлом году был отменен из-за коронавирусных ограничений. На этот раз организаторы готовят усиленные меры безопасности, чтобы посетить ПМЭФ могли и участники из-за границы.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова уже заявила, что персонал экономического форму должен быть привит от коронавируса. По ее словам, это поможет не допустить распространение COVID-19 среди участников.

Ранее Gazeta.SPb писала о возвращении ПМЭФ в Петербург. Вернутся ли вместе с ПМЭФ вечеринки экономической элиты — вопрос. Организаторы намерены тщательно контролировать состояние здоровья всех, кто прибывает в Северную столицу.