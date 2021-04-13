В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 12 542 человека

Жители Петербурга продолжают проходить обследование на коронавирусную инфекцию. За минувший день горожане сдали 12 542 теста на выявление COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Об этом стало известно во вторник, 13 апреля. За указанный период было обработано 21 734 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1 162 человек. Добровольцы выполнили 6 788 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-19 у петербуржцев появится не раньше осени.