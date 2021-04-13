Шойгу сообщил, что НАТО перемещает войска к границам России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что США и их союзники по НАТО перебрасывают войска к российским границам.

По словам главы Минобороны, основная часть подразделений разместилась в Причерноморье и Балтийском регионе. Всего их около 40 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегическая авиация. Об этом Шойгу заявил на совещании в Североморске 13 апреля.

Шойгу отметил, что войска альянса увеличили частоту разведывательных операций. Он заявил, что группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии, в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора — морской.

Также министр рассказал о проходящих сейчас учений войск РФ у западных границ страны. Туда были успешно переброшены две армии и три соединения ВДВ.

Как подчеркивает глава ведомства, «войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море.