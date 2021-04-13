Петербургские хирурги впервые провели повторную пересадку сердца 11-летнему мальчику

Петербургские хирурги впервые провели повторную пересадку сердца 11-летнему мальчику
Повторная трансплантация сердца прошла успешно. Фото: pixabay

Кардиохирурги Центра имени Алмазова провели первую в Петербурге повторную пересадку сердца. Донорский орган получил 11-летний мальчик, который ранее уже перенес аналогичную операцию в Индии, но у него начались осложнения.

Как сообщили в пресс-службе НМИЦ им. В.А. Алмазова, в России детскую трансплантацию проводят только от взрослого донора, поэтому для первой пересадки сердца ребенка отвезли в Индию. Однако уже через месяц после операции ребенок столкнулся с первыми осложнениями — у него начал развиваться коронарит.

Болезнь коронарный артерий возникла из-за особенностей иммунного ответа организма на донорские ткани. Через три года после безрезультатного лечения донорского сердца было принято решение пересадить сердце повторно.

Такую операцию хирурги Центра Алмазова делали впервые. Трансплантация прошла успешно, она длилась четыре с половиной часа. Сейчас маленький пациент находится в реанимации под присмотром врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за год новое сердце получили 18 пациентов.

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