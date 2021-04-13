В Петербурге за год новое сердце получили 18 пациентов

За прошлый год в Северной столице провели 18 операций по пересадке сердца. В очереди на трансплантацию органов остаются еще несколько сотен человек.

Во вторник, 13 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев в ходе встречи с главным трансплантологом Минздрава РФ Сергеем Готье заявил, что в прошлом году хирурги провели 95 операций по пересадке органов и тканей. Новое сердце получили 18 пациентов, а новую печень — 20 пациентов. Еще порядка 600 человек находятся в листе ожидания на трансплантацию органов.

Эргашев отметил, что пандемия внесла свои коррективы в проведение трансплантаций в Северной столице. Большая часть медучреждений, где проводились такие операции, была занята работой с больными коронавирусом. По словам чиновника,

Смольный планирует вывести город в лидеры в этой области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну.