В Петербурге за год новое сердце получили 18 пациентов

В Петербурге за год новое сердце получили 18 пациентов
Петербургские хирурги провели 18 операций по пересадке сердца Фото: pixabay

За прошлый год в Северной столице провели 18 операций по пересадке сердца. В очереди на трансплантацию органов остаются еще несколько сотен человек.

Во вторник, 13 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев в ходе встречи с главным трансплантологом Минздрава РФ Сергеем Готье заявил, что в прошлом году хирурги провели 95 операций по пересадке органов и тканей. Новое сердце получили 18 пациентов, а новую печень — 20 пациентов. Еще порядка 600 человек находятся в листе ожидания на трансплантацию органов.

Эргашев отметил, что пандемия внесла свои коррективы в проведение трансплантаций в Северной столице. Большая часть медучреждений, где проводились такие операции, была занята работой с больными коронавирусом. По словам чиновника,

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Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну.

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