Турция вновь ужесточает ограничения из-за COVID

Турция вновь ужесточает ограничения из-за COVID
Турция ужесточает меры по коронавирусу. Фото: unsplash

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусной пандемией. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в Турции сохранят комендантский час в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь гражданам республики будет запрещено выходить на улицу с 19:00 до 05:00. Ранее комендантский час действовал с 21:00. Также для местных жителей приостановили междугородние поездки.

Кроме того, в Турции вновь вступит в силу ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 лет и старше 65 лет. Пожилым гражданам также запретили пользоваться общественным транспортом. По словам Эрдогана, эти меры вводятся на период первых двух недель рамадана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточный прирост случаев коронавируса в Турции снова приблизился к рекордному.

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