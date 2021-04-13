Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Кирилл привился от коронавируса
Патриарх Кирилл прошел вакцинацию от коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он привился одним из российских препаратов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда.

Легойда заявил после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха, что патриарх прошел вакцинацию еще в марте, он хорошо себя чувствует. По словам Легойды, патриарх сделал два укола российской вакциной до 20-го числа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь России Песков рассказал, какие побочные действия у президента РФ Путина после вакцинации. Напомним, что привился Владимир Путин 23 марта, при этом от фото и видеосъемки он отказался.

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