В Петербурге задержали предпринимателя, организовавшего притон

В Петербурге задержали предпринимателя, организовавшего притон
Мужчина уже был однажды судим. Фото: pixabay.com

Притон работал на территории Ленобласти.

В Санкт-Петербурге задержали предпринимателя, который подозревается в открытии притона. Как стало известно Gazeta.SPb сегодня, 14 апреля, сотрудники правоохранительных органов в текущем месяце обнаружили рекламу об оказание услуг сексуального характера.

Позже выяснилось, что на территории Ленинградской области функционирует бордель, организатором которого, скорее всего, является петербургский предприниматель. С незаконного бизнеса он получал стабильный доход.

В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что у бизнесмена есть условный срок, который он получил в 2016 году за дачу взятки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов.

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