В жителя Выборгского района стреляли из газового пистолета

В полицию поступило заявление от пенсионера 1955 года рождения о том, что неизвестный мужчина, управлявший автомобилем Рено Логан, у дома 10 по Приморскому шоссе не менее четырех раз выстрелил в заявителя из предмета, похожего на газовый пистолет, замахивался топором, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший с химическим ожогом головы и шеи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение. Сотрудниками полиции приняты все меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан 46-летний повар одного из учебных заведений, обокравший пенсионера на 168 тысяч рублей. Войдя в доверие к пожилому мужчине, мужчина стал покупать вещи, расплачиваясь банковской картой пенсионера.