Задержан помощник по хозяйству, обокравший пенсионера на 168 тысяч рублей

Полиция задержала 46-летнего повара одного из учебных заведений. Стало известно, что пенсионер через сайт объявлений нашёл себе помощника по хозяйству. Им как раз-таки и оказался задержанный. Войдя в доверие к пожилому мужчине, он стал покупать вещи, расплачиваясь банковской картой пенсионера.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Ранее в полицию Центрального района обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что он обнаружил списание 168 236 рублей со своего банковского счета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан двадцатидвухлетний мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба на Садовой улице.