Задержан помощник по хозяйству, обокравший пенсионера на 168 тысяч рублей

Войдя в доверие к пожилому мужчине, он стал покупать вещи, расплачиваясь банковской картой пенсионера. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Войдя в доверие к пожилому мужчине, он стал покупать вещи, расплачиваясь банковской картой пенсионера. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала 46-летнего повара одного из учебных заведений. Стало известно, что пенсионер через сайт объявлений нашёл себе помощника по хозяйству. Им как раз-таки и оказался задержанный. Войдя в доверие к пожилому мужчине, он стал покупать вещи, расплачиваясь банковской картой пенсионера.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее в полицию Центрального района обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что он обнаружил списание 168 236 рублей со своего банковского счета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан двадцатидвухлетний мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба на Садовой улице.