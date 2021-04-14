В Кронштадтском районе задержана женщина, ранившая сожителя

В Кронштадтском районе задержана женщина, ранившая сожителя
Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован бригадой скорой помощи. Фото: Google.Maps

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в доме 12 по улице Фейгина в городе Кронштадт. Приехавшие сотрудники полиции установили, что 34-летняя неработающая женщина, находясь в своей квартире, во время ссоры, возникшей после того, как выпила, ударила ножом в грудь своего сожителя 1992 года рождения.

После чего мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован бригадой скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленница отпущена под обязательство о явке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жителя Выборгского района стреляли из газового пистолета. Пострадавший с химическим ожогом головы и шеи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение. Сотрудниками полиции приняты все меры к розыску и задержанию злоумышленника.

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