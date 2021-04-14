Транспортная полиция задержала вора, укравшего смартфон на ж/д станции Павловск

Транспортная полиция задержала вора, укравшего смартфон на ж/д станции Павловск
Злоумышленник выхватил телефон из рук, выбежал из вагона и скрылся в неизвестном направлении. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Транспортная полиция задержала 24-летнего жителя Пушкинского района Северной столицы. Молодой человек подозревается в совершении преступления. У него обнаружен и изъят мобильный телефон.

Полицейские установили, что ранее он попадался на краже. Сейчас в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее, в транспортную полицию на ж/д станции Павловск Петербурга обратился житель Ленобласти с просьбой найти его похищенный смартфон. Полицейские выяснили, что потерпевший во время разговора с попутчиком, показал ему смартфон. При подъезде к станции Павловск злоумышленник выхватил его из рук, выбежал из вагона и скрылся в неизвестном направлении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала жителя Коммунара, стрелявшего из пневматического ружья.

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