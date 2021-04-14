Полиция задержала жителя Коммунара, стрелявшего из пневматического ружья

Оружие он нашел у мусорного бака у дома 17 по улице Пионерская около двух месяцев назад. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оружие он нашел у мусорного бака у дома 17 по улице Пионерская около двух месяцев назад. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина стреляет по прохожим. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 22-летний неработающий мужчина, находясь на балконе дома 21 по улице Пионерская города Коммунар, выстрелил 2 раза из пневматического ружья.

Как позже пояснил задержанный, оружие он нашел у мусорного бака у дома 17 по улице Пионерская около двух месяцев назад. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала 3 участников организованной группы, занимающихся мошенничеством, а точнее кражей с банковских карт. Среди задержанных двое мужчин, 26 и 27 лет, а также 20-летняя девушка. Все трое проживают на территории Петербурга и Ленобласти.