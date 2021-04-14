Полиция задержала трёх мошенников, укравших деньги с банковских карт

Полиция задержала трёх мошенников, укравших деньги с банковских карт
Были изъяты около 300 сим-карт, 14 сотовых телефонов, 54 банковские карты, ноутбук и копии паспортов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала 3 участников организованной группы, занимающихся мошенничеством, а точнее кражей с банковских карт. Среди задержанных двое мужчин, 26 и 27 лет, а также 20-летняя девушка. Все трое проживают на территории Петербурга и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция установила причастность задержанных к хищению 91 тысячи рублей с банковской карты петербурженки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Среди задержанных двое мужчин, 26 и 27 лет, а также 20-летняя девушка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Однако, полиция полагает, что это далеко не единственный случай мошенничества этих людей. Это подтверждают и результаты обысков, проведенных в квартирах фигурантов. В результате там были изъяты около 300 сим-карт, 14 сотовых телефонов, 54 банковские карты, ноутбук и копии паспортов. Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе задержана женщина, ранившая сожителя.

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