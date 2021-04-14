В Кремле заявили об инициативе встречи Путина и Байдена на территории Европы

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки выдвигали инициативу проведения встречи российского и американского лидеров в какой-либо европейской стране.

Кроме этого, по мнению Пескова, пока не время говорить о точной дате или месте предстоящей встречи, потому как стороны еще необходимо обсудить этот вопрос «по дипломатическим каналам».

Напомним, что 13 апреля, Путин и Байден пообщались по телефону. Результатом этого разговора стало предложение президента Америки встретиться лично. При этом Байден сказал, что это можно сделать на территории «третьей страны».

На встрече планируется обсуждение отношения Москвы и Вашингтона.

Отмечается, что сразу после заявления о встрече Министерство иностранных дел Австрии объявило, что Вена всегда готова стать площадкой для переговоров на высшем уровне.

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