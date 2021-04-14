В Кремле заявили об инициативе встречи Путина и Байдена на территории Европы

В Кремле заявили об инициативе встречи Путина и Байдена на территории Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки выдвигали инициативу проведения встречи российского и американского лидеров в какой-либо европейской стране.

Кроме этого, по мнению Пескова, пока не время говорить о точной дате или месте предстоящей встречи, потому как стороны еще необходимо обсудить этот вопрос «по дипломатическим каналам».

Напомним, что 13 апреля, Путин и Байден пообщались по телефону. Результатом этого разговора стало предложение президента Америки встретиться лично. При этом Байден сказал, что это можно сделать на территории «третьей страны».

На встрече планируется обсуждение отношения Москвы и Вашингтона.

Отмечается, что сразу после заявления о встрече Министерство иностранных дел Австрии объявило, что Вена всегда готова стать площадкой для переговоров на высшем уровне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.

байден вена внешняя политика песков путин саммит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Залезла на лавочку с ногами: полиция начала проверку после того, как ...
В Петербурге СК взялся за дело мужчины, который с балкона угрожал прохожим ...
В Кремле заявили об инициативе встречи Путина и Байдена на территории Европы
В Ленобласти утром 16 апреля случится боевая стрельба
Данила Козловский рассказал о расставании с Ольгой Зуевой
Телефонные мошенники за сутки «заработали» на доверчивых ...
Мужчина выбросил телевизор из окна и убил им женщину, за что получил один ...
В Петербурге за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены ...