Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал вторую прививку против коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Этим поделился сам лидер.

11 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что после того, как Владимир Путин сделал первую прививку вакциной против коронавируса, у не наблюдается никакого побочного действия.

Напомним, что российский лидер сделал прививку 23 марта, на следующий день он продолжил работать, как ни в чем ни бывало. Путин испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Также ему пришлось на три дня отказаться от занятий спортом.

Известно, что некоторые жалуются на слабость или временное повышение температуры, но Путин с побочными реакциями не сталкивался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пандемия продолжает уносить жизни, несмотря на массовую вакцинацию. В Петербурге подтвердили новые 28 смертельных случая из-за новой коронавирусной инфекции.