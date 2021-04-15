Врач назвала постоянное чувство голода признаком опасной болезни

Врач назвала постоянное чувство голода признаком опасной болезни
Фото: Pixabay

Постоянное ощущение чувства голода, не связанного с приемом пищи, может сигнализировать о серьезном заболевании. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, повышенный аппетит может быть признаком таких заболеваний, как гипертиреоз или гиперфункция щитовидной железы.

Круглова отметила в беседе телеканалом «Звезда», что следует насторожиться, если человек часто и много ест, но при этом не набирает вес, а наоборот, только худеет.

На чувство голода также могут влиять стресс и тревожное расстройство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые опровергли пользу прерывистого голодания. Такой режим питания может привести к потере мышечной массы.

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