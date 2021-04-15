Visa и Mastercard прокомментировали заявление Кремля об их возможном отключении

Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля об из возможно отключении в России из-за санкций.

Они отметили, что продолжают работать в РФ в обычном режиме.

«Мы ведём бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками, — заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский РБК.

В Visa подчеркнули, что компания работает в стране более 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию экономики России.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности их отключения, отметил, что множество государств вводит против России различные экономические ограничительные меры. Песков назвал это «непредсказуемым процессом», поэтому Россия не может ничего исключать. Он отметил, что страны применяют «недружественные и враждебные» формы поведения по отношению к России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ряд клиентов Сбербанка столкнулись с техническими неполадками при проведении операций с картами Visa, сообщили в пресс-службе денежно-кредитной организации. Некоторые клиенты могли столкнуться со сбоем в системе при выполнении каких-либо операций по картам Visa.