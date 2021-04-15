Visa и Mastercard прокомментировали заявление Кремля об их возможном отключении

Visa и Mastercard прокомментировали заявление Кремля об их возможном отключении
Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля . Фото: https://pixabay.com

Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля об из возможно отключении в России из-за санкций.

Они отметили, что продолжают работать в РФ в обычном режиме.

«Мы ведём бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками, — заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский РБК.

В Visa подчеркнули, что компания работает в стране более 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию экономики России.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности их отключения, отметил, что множество государств вводит против России различные экономические ограничительные меры. Песков назвал это «непредсказуемым процессом», поэтому Россия не может ничего исключать. Он отметил, что страны применяют «недружественные и враждебные» формы поведения по отношению к России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ряд клиентов Сбербанка столкнулись с техническими неполадками при проведении операций с картами Visa, сообщили в пресс-службе денежно-кредитной организации. Некоторые клиенты могли столкнуться со сбоем в системе при выполнении каких-либо операций по картам Visa.

mastercard visa отключение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Visa и Mastercard прокомментировали заявление Кремля об их возможном отключении
В четверг в Петербурге продолжатся похолодания
В четверг Пулково работает без отмен и задержек
Число тяжелобольных петербуржцев с COVID увеличилось до 28%
Петербуржец устроил «огненный дрифт» на BMW у «Сибур-Арены»
Врач назвала постоянное чувство голода признаком опасной болезни
Встреча Путина и Байдена может состояться «в ближайшие недели»
Волочкова случайно показала лицо таинственного возлюбленного