В МВД рассказали о росте числа ДТП с участием пьяных таксистов

В прошлом году в России почти на 15% выросло число дорожно-транспортных происшествий, которые спровоцировали нетрезвые таксисты.

По данным МВД, в 2020 году зафиксировано 3574 ДТП с участием такси. При этом водители такси с признаками опьянения были виновны в 89,5% случаев, сообщает ТАСС.

На 14,8% (124) выросло число аварий с участием водителей легкового такси, находящихся за рулем с признаками опьянения. Число погибших в этих ДТП увеличилось на 137,5% (19).

В каждом четвертом регионе был зафиксирован рост аварий. Больше всего их произошло в Пензенской (+400%), Самарской (+300%) и Московской (+161,1%) областях.

Отмечается, что на аварийность при поездках пассажиров в такси повлияли ограничительные меры из-за коронавируса.

В апреле-мае прошлого года, в период строгих ограничений, было замечено снижение числа аварий с участием такси, при этом произошел рост числа погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по Кантемировской улице 27-летний мужчина, управляя Volkswagen Polo, при повороте налево столкнулся с Citroen Berlingo», кторым управлял 56-летний мужчина. После Citroen сбил двух пешеходов, стоявших на разделительном островке.