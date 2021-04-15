В Гатчине таксиста, оправданного по делу об убийстве матери и отчима, подозревается в разбойном нападении

В Гатчине таксиста, оправданного по делу об убийстве матери и отчима, подозревается в разбойном нападении
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

Мужчину обвиняют в нападении на цветочный магазин.

В Гатчине в начале апреля неизвестный совершил разбойное нападение на цветочный магазин. В результате было возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов на протяжении почти двух недель разыскивали злоумышленника. Сегодня, 15 апреля, стало известно, что подозреваемый найден – им оказался таксист, которого однажды оправдали по делу об убийстве матери и отчима. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Все случилось 3 апреля. Мужчина в маске, перчатках и с пистолетом ворвался в цветочный магазин и потребовал отдать ему деньги из кассы. Там было пусто, поэтому злоумышленник отобрал телефон у сотрудницы магазина, после чего скрылся с места происшествия.

Задержали подозреваемого в деревне Малое Верево, при нем было похищенное имущество и предметы, используемые при нападении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд рассмотрит дело в отношении организатора преступной группировки, похитившей 17,5 млн рублей.

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