В Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы с участием боевой авиации ЗВО

В Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы с участием боевой авиации ЗВО
В Петербурге военные готовятся к параду. Фото: ЗВО

Всего в репетиции приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Парада Победы. В ней принял участие боевая авиация ЗВО — вертолёты Ми-8, Ми-28 и крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26, а также истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что земле действия отрабатывали более четырех тысяч военнослужащих. Они репетировали строевой шаг и торжественный марш в сопровождении военного оркестра.

Напоминаем, что участвовать в Параде Победы смогут только те, кто предоставят отрицательный тест на коронавирус. Это касается не только военных, но и гостей – в том числе ветеранов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в параде Победы примут участие только сдавшие отрицательный тест на коронавирус.

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