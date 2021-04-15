«Арендованный» наркотрафик: как в Петербурге и Ленобласти перевозят запрещенные вещества на каршеринге

Полицейские регулярно задерживают подозрительных личностей на личных или арендованных машинах, которые в итоге оказываются распространителями запрещенных веществ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские регулярно задерживают подозрительных личностей на личных или арендованных машинах, которые в итоге оказываются распространителями запрещенных веществ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 14 апреля, на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге задержали 26-летнего уроженца Московской области на каршеринговом «Ниссан Кашкай».

У правоохранителей не было бы никаких претензий к водителю, вот только в ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили бумажный пакет, а в нем — 1,2 килограмма запрещенных веществ. Вероятно, внимание стражей порядка молодой человек привлек своим поведением, поскольку в дальнейшем его доставили в отдел полиции для составления административного протокола о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (6.9 КоАП РФ).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту перевозки наркотиков.

Наркокурьеры и «кладмены» нередко прибегают к услугам аренды машин для своей преступной деятельности. Так, в августе 2020-го в Ленинградской области транспортные полицейские остановили каршеринговую легковушку, в которой находилось 52 грамма амфетамина. Запрещенные вещества были завернуты в куртку.

За подозрительным водителем следили давно, еще с момента, когда он сел в электричку «Санкт-Петербург — Свирь». После того, как поезд поменял направление, мужчина пересел на такси и попутки, а затем взял каршеринг. Полицейские ждали подходящего момента для задержания, и он настал в деревне Надкопанье на территории Волховского района Ленобласти. Помимо наркотиков, которые преступник имел при себе, у него дома нашли двое электронных весов.

А 11 марта прошлого года 30-летний водитель арендованного «Мерседеса» собрал уголовное «комбо»: он и его пассажиры, 26-летний молодой человек и женщина 41 года, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, в салоне обнаружили запрещенные вещества, и огнестрельное оружие.

Порой, однако, преступники используют и личный транспорт. Так, 3 апреля, на перекрестке Камышовой улицы и Богатырского проспекта сотрудники полиции остановили «Форд Мандео», в салоне которого находились двое петербуржцев, 24 и 29 лет.

При себе у молодых людей было 66 цементных «камней», внутри которых были спрятаны наркотики. Оказалось, что предприимчивые парни организовали магазин по продаже запрещенных веществ в даркнете и сами развозили «заказы». Правоохранителям удалось установить координаты еще 78 «закладок».

А в конце марта в лесополосе в Петербурге инспекторы ДПС, патрулировавшие территорию, заметили подозрительный «БМВ Х5», внутри которого сидели двое мужчин, 34 и 35 лет. При личном осмотре у них оказалось полкило «экстази».