В Ленобласти транспортная полиция остановила наркокурьера с 52 граммами амфетамина

В Ленобласти транспортная полиция остановила наркокурьера с 52 граммами амфетамина
Запрещенные препараты злоумышленник, по его словам, приобрел в Санкт-Петербурге через интернет и планировал распространять в селе Паша и деревне Надкопанье Ленинградской области. Фото: Baltphoto

Наркокурьер перевозил на арендованном автомобиле большую партию наркотических веществ из Петербурга в Ленобласть, когда его остановили сотрудники полиции.

Изначально злоумышленник ездил на электричке «Санкт-Петербург — Свирь», но затем маршрут следования поезда отменили, и курьеру пришлось пересесть на такси и попутки, а затем — на каршеринг. Правоохранители давно «взяли в оборот» подозрительного мужчину, но задержали его позже, с поличным в деревне Надкопанье на территории Волховского района Ленобласти.

Стражи порядка нашли в салоне машины куртку, в которую было завернуто запрещенное вещество, как показала экспертиза, — 52 грамма амфетамина. Кроме того, по месту жительства преступника изъяли двое электронных весов. Фигуранта уголовного дела поместили под арест, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наркодилер из Колпино получил 11 лет строгого режима.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мвд на транспорте наркотики


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге увеличилось число жертв массовой аварии с бензовозом на КАД
В среду на Петербург обрушатся ливни и грозы
Молодой пожарный погиб от удара тока в Тихвинском лесничестве
В школах Петербурга оставят онлайн-уроки для учеников
Росгвардейцы задержали парня, разбившего губу девушке
За неделю из Петербурга вывезли 100 кг опасных отходов
В Ленобласти транспортная полиция остановила наркокурьера с 52 граммами ...
В Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль