Колпинский наркодилер получил 11 с лишним лет «строгача»

Колпинский наркодилер получил 11 с лишним лет &#171;строгача&#187;
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Колпинский районный суд признал петербуржца Дмитрия Козлова виновным в организации преступной группы наркосбытчиков. Ближайшие 11 лет и 4 месяца он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщает городская прокуратура, мужчину обвиняли по чч. 1 и 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК, а также по чч. 1 и 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ.

Суд установил, что Козлов в январе 2013 года создал преступную группу из шести человек. Подсудимый поставлял наркотики соучастникам. Они забирали их домой, расфасовывали и продавали на территории Колпинского района. Так они работали в течение полугода.

Суд признал Козлова виновным и приговорил его к 11 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, попался на хранении наркотиков.

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