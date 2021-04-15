В России зарплаты космонавтов превысят 500 тысяч рублей в месяц

Несмотря на это, они будут получать почти в два раза меньше, чем коллеги из США и Европы.

Президент России Владимир Путин распорядился повысить зарплаты кандидатам в космонавты и космонавтом. Те, кто только готовятся к полетам, будут получать 300 тысяч рублей в месяц, а опытные космонавты – 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников заявил, что несмотря на значительное повышение зарплаты, они все равно ниже чем те, что получают космонавты из США и Европы.

Напоминаем, что с инициативой Путин выступил в День космонавтики. Он заявил, что кандидаты в космонавты должны получать на 70% больше, чем сейчас, а космонавты – на 50%. Президент также выразил уверенность, что повышение зарплаты отразится и н надбавках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькие петербуржцы нарисовали открытку-картину для космонавтов на МКС.