Маленькие петербуржцы нарисовали открытку-картину для космонавтов на МКС

Юные петербуржцы своими руками нарисовали большую открытку для космонавтов Международной космической станции. Таким образом молодые люди захотели поздравить космонавтов МКС с 60-летием полёта Юрия Гагарина в космос.

Выяснилось, что размер холста был полтора на два метра. Над такой большой картиной трудился не один десяток маленьких посетителей петербургского планетария.

Руководила же процессом художница Валерия Лошак. Она поблагодарила всех участников, которые писали космическую открытку-картину.

Однако выразила сожаление по поводу того, что нельзя отправить оригинал на МКС.

При этом Лошак подчеркнула, что они создадут уменьшенную копию, которую и передадут космонавтам.

А ту монументальную космическую картину, которую дети написали сегодня, Валерия Лошак оставит в дар планетарию.

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