Гризманн в третий раз стал отцом, все дети рождены 8 апреля

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции Антуан Гризманн вновь стал отцом. У него родилась девочка.

Футболист поделился в сторис Instagram, что третий ребенок появился на свет сегодня, 8 апреля. Он написал, что девочку назвали Альбой.

Примечательно, что все дети Гризманна родились в один день: старшая дочь Миа родилась 8 апреля 2016 года, сын Амаро — 8 апреля 2019-го, а младшая дочь — Альба — 8 апреля 2021-го.

Гризманн женат на испанке Эрике Чоперене, с которой состоит в отношениях с 2011 года. Летом 2017 года пара сыграла свадьбу.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел за «Барселону» 41 матч во всех турнирах и забил 14 мячей.

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