«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер Сити» в очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч прошел в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» без зрителей. Встреча закончилась и со счетом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Манчестер Сити» отличились Бенджамен Менди и Габриэл Жезус.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 74 очка, увеличив отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед».
«Лисы» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая лондонский «Челси» на пять очков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». 5 апреля состоится матч «Зенит» — «Химки» на «Газпром Арене».