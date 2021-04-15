На Пулковском шоссе пробка

Сотрудники ДПС полностью перекрывают Пулковское шоссе в сторону Петербурга в районе съезда на Пулково.

На Пулковском шоссе с 13 до 16 апреля ведутся дорожные работы, но они не должны так сильно влиять на движение. По чётной стороне шоссе от КАД до Дунайского проспекта собирались закрывать 3 полосы, но открывать объездную дорогу также в 3 полосы.

Загруженность дорог Северной столице сейчас оценивается в 4 балла. Самая тяжёлая ситуация сейчас на Литейном проспекте. В 11:39 загруженность Загородного и Литейного к Неве составила 9 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге поезд сбил мужчину, сидевшего на ж/д путях.