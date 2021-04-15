Ограничения движения в связи с проведением легкоатлетического пробега

Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com
18 апреля с 09.00 до 14.00 по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге будет введено одностороннее движение. Фото: pixabay.com

В связи с проведением ООО «Спорт Сити» легкоатлетического пробега «Арена Полумарафон» 18 апреля 09.00 до 14.00 движение транспортных средств по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Велосипедной аллее, Северной дороге от Яхтенного моста до Бодрова пер., Яхтенному мосту, Яхтенной ул. от Яхтенного моста до д. 72 по Приморскому пр. будет прекращено, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Также 18 апреля с 09.00 до 14.00 по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге будет введено одностороннее движение.

Кроме того, с 21.00 17 апреля до 14.00 18 апреля будет запрещена остановка автотранспорта по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от наб. Гребного канала до Бодрова пер., наб. Гребного канала от д. 10 до Северной дороги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе пробка.

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