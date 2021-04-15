Поставка «Ковивак», вакцинация на дому, новая партия «Спутника»: последние данные по защите от COVID-19 в Петербурге

Поставка &#171;Ковивак&#187;, вакцинация на дому, новая партия &#171;Спутника&#187;: последние данные по защите от COVID-19 в Петербурге
Пока что "ЭпиВакКорона" уступает в популярности среди населения "Спутнику V". Фото: Роспотребнадзор

В мае в Северной столице ожидается поставка новой, уже третьей разработки отечественных ученых против коронавирусной инфекции — вакцины «КовиВак», созданной в центре имени Чумакова.

Об этом в четверг, 15 апреля, заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС. При этом, по словам чиновника, небольшая партия «КовиВак» имеется в городе уже сейчас, однако её масштабы недостаточно велики, чтобы организовать широкое применение. Для массовой вакцинации петербуржцев используются «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Последнюю доставили в Северную столицу неделю назад, количества доз в партии хватит на 14 тысяч человек. По состоянию на 13 апреля первые уколы «ЭпиВакКороны» сделали 460 горожан.

Большинство людей все же отдает предпочтение «Спутнику V» — 13 апреля запасы Петербурга пополнили еще на 20 тысяч доз этой вакцины. В общей сложности, фармакологические базы и прививочные пункты в городе на Неве имеют свыше 195 тысяч доз препаратов от коронавируса.

Правда, как стало известно 15 апреля, нескольким пациентам после процедуры вакцинации потребовалась госпитализация — они все-таки подхватили ковид. Об этом рассказал «Фонтанке» руководитель Госпиталя ветеранов всех войн Максим Кабанов. Врач добавил, что это единичные случаи и госпитализация была краткосрочной, все оказавшиеся на больничных койках перенесли коронавирус в легкой или среднетяжёлой форме и уже выписаны.

По данным на 13 апреля, как минимум одну инъекцию против COVID-19 сделали более 460 тысяч человек, из них свыше 320 тысяч петербуржцев прошли полный цикл процедуры. При этом власти Северной столицы недовольны темпами вакцинации. В Смольном считают, что для успешного формирования коллективного иммунитета ежедневное число прививающихся необходимо нарастить в 1,5-2 раза.

Между тем, со следующей недели жители города на Неве смогут пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Бригады медиков из прививочных пунктов будут выезжать к пенсионерам, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями и другим горожанам, которые по каким-либо причинам не могут добраться до пунктов самостоятельно.

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