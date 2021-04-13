в Петербурге за 3 дня вакцинировали «ЭпиВакКороной» 460 человек

Горожане медленно делают прививку новой вакциной от «Вектора». Вакцинация «ЭпиВакКороной» в Северной столице пока не демонстрирует рекордов. Петербуржцы чаще предпочитают «Спутник V».

За 3 дня «ЭпиВакКороной» привили 460 человек. За вчерашний день — меньше 300. Все равно большинство людей выбирают «Спутник V»», — сообщают в Комитете здравоохранения.

В прошлый четверг первая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в город на Неве. В ней дозы на почти 14 тысяч человек.

13 апреля зарегистрировано наименьшее число госпитализаций с COVID-19 за всю вторую волну эпидемию в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к ИВЛ подключены 176 ковид-пациентов. Как сообщили в информационной справке по противодействию болезни, всего для инфицированных COVID-19 сейчас развернуто 5 273 места в городских и федеральных стационарах.